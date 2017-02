O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), se reuniu em seu gabinete nesta quinta-feira (23) com o jornalista e diretor superintendente do Jornal Alto Madeira, Euro Tourinho, acompanhado do gerente comercial e gráfico, Ítalo Tourinho, do historiador Anysio Gorayeb e do ex-reitor da Universidade Federal do Pará, Manoel Tourinho.

Em 15 de abril próximo, o Alto Madeira completará 100 anos de existência, um dos 50 jornais do mundo a ostentar esta marca, sendo o segundo mais antigo da Amazônia e entre os mais longevos do Brasil e da América Latina.

Maurão de Carvalho destacou a importância do veículo de comunicação para a construção da história rondoniense. O deputado informou que irá destinar uma data para a realização de uma Sessão Solene em homenagem ao centenário jornal.

“O Alto Madeira tem testemunhado a nossa história, valorizado a nossa cultura, contribuído para a sociedade de forma decisiva. O nosso reconhecimento ao jornal e à família Tourinho, pelo grande trabalho que realizam ao longo de todo esse tempo”, destacou.

Euro ressaltou que a família Tourinho comanda o periódico há 66 anos. “Estamos chegando ao centenário com vigor, com pujança e sempre primando pela prática do bom jornalismo, com ética e com comprometimento social, em defesa de Rondônia, da Amazônia e do Brasil”, ressaltou ele, que tem uma trajetória no jornalismo impresso que se confunde com a história do jornal.

Anísio apontou que o Alto Madeira foi fundado em 15 de abril de 1917, pelo médico e prefeito de Porto Velho à época, Joaquim Augusto Tanajura. “A história de Rondônia, com seus ciclos econômicos e migratórios, seus personagens políticos e sociais, tem sido revelada com esmero ao longo de quase 100 anos pelo Alto Madeira”, completou.