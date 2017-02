A compra de massa asfáltica para garantir um serviço de tapa-buracos em 100% das ruas e avenidas de Rolim de Moura foi assegurada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), durante reunião com o prefeito Luizão do Trento (PSDB), no último final de semana.

Maurão garantiu a liberação de emenda no valor de R$ 200 mil para a compra de 720 toneladas de massa asfáltica, que corresponde a cerca de 50 caminhões de 15 toneladas cada. O material seria adquirido pela prefeitura e preparado na usina de asfalto do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), em Rolim de Moura.

“Vou destinar a emenda para a compra da matéria-prima, que será preparada na usina aqui do DER, para em seguida a prefeitura fazer o serviço de tapa-buracos em 100% das ruas e avenidas da cidade, melhorando as condições do pavimento”, explicou Maurão.

O prefeito agradeceu ao parlamentar por mais esta iniciativa, que se junta a tantas outras em prol do município. “Esta é mais uma ação do deputado Maurão de Carvalho para apoiar a nossa gestão. Foi assim com a entrega de equipamentos agrícolas para as associações e outros benefícios. Este serviço de tapa-buracos é uma necessidade do município e a sua execução vai dar uma nova cara à cidade”, acrescentou Luizão.

Os vereadores Aldo Júlio (PMDB), que preside a Câmara, e Dr. Lauro (PRB), participaram do encontro junto com o secretário municipal de Obras, Marcelo Alves, e o responsável pela usina de asfalto do DER em Rolim de Moura, Marcelo Redivo.