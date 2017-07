O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), indicou ao Poder Executivo Estadual o envio de um Projeto de Lei à Casa Legislativa no que concerne a cedência de servidores estaduais para entidades sem fins lucrativos, por meio de Termo de Cooperação.

Segundo o parlamentar, a necessidade de voluntários nessas entidades já não é novidade. “Sabemos por que passam as entidades filantrópicas de atendimento às pessoas carentes. Essas instituições precisam de pessoas que possuam sensibilidade, amor e dedicação ao trabalho”, afirmou.

De acordo com o deputado, as entidades costumam investir na capacitação dos servidores por meio de palestras, cursos e acompanhamento durante anos, a exemplo do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) e, muitas vezes, sem qualquer explicação, ao final do ano eles são chamados de volta a seus locais de origem, o que prejudica todo o trabalho realizado em benefício da comunidade.

“Diante dessa justificativa, gostaríamos que o governo fizesse um Projeto de Lei aumentando a permanência desses servidores nas instituições, para que assim eles fiquem a disposição para fazer o trabalho que são treinados”, concluiu.