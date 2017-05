Publicidade

O Hospital Regional de Cacoal passa a oferecer aos pacientes mais um serviço no tratamento de alta complexidade, com a entrega de um moderno aparelho de ressonância magnética. Na sexta-feira (19), o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), participou da solenidade de entrega do serviço, ocorrida no auditório da unidade de saúde.

O deputado Só Na Bença (PMDB), o secretário estadual de Saúde, Williames Pimentel, a prefeita Glaucione Rodrigues (PMDB), vereadores e outras autoridades, participaram do evento.

O equipamento foi adquirido com emenda do deputado federal Nilton Capixaba (PTB), no valor de R$ 2,5 milhões e mais uma contrapartida do Governo, no valor de R$ 1,7 milhão, totalizando R$ 4,2 milhões de investimentos. Para instalar o equipamento, toda a estrutura foi preparada pelo Governo, sendo aplicada a contrapartida do Estado nessa obra.

“É o primeiro aparelho de ressonância que passa a funcionar numa unidade pública de saúde em Rondônia. Isso comprova que o Governo está investindo na interiorização da saúde, tornando o sistema cada vez mais eficiente e ágil, tratando com dignidade ao paciente que precisa de tratamento”, destacou Maurão.

Em seu discurso, Capixaba enalteceu o trabalho em parceria que tem realizado, para ampliar os serviços de saúde em Cacoal. “Lutei para a conclusão desse Hospital Regional e tenho buscado, com meu mandato, contribuir com a expansão dos serviços de saúde aqui em Cacoal. Com isso, desafogamos as unidades de saúde de Porto Velho, pois o paciente não precisa mais se deslocar à capital para fazer exames e tratamento”, completou.

Pimentel disse que o aparelho vai permitir um exame preciso de imagem, tornando os procedimentos mais seguros e eficazes. “É mais dignidade no tratamento, mais eficiência e acima de tudo, um serviço de qualidade, realizado pelo SUS. A nossa expectativa é que cheguemos perto de 500 exames de ressonância ao mês”, relatou.

Glaucione agradeceu por mais esse investimento na saúde de Cacoal e região, reconhecendo que o apoio do Governo, em todas as áreas, tem sido decisivo nesse começo de mandato. “Sem o Estado, apoio dos parlamentares e a busca de parcerias, não seria possível fazer muita coisa, pois o orçamento municipal está bem apertado”, comentou.

Ambulância UTI

Também foi entregue uma ambulância UTI para o Hospital de Emergência e Urgência (Heuro), para o transporte de pacientes, que havia sido solicitado pela diretora da unidade, Viviane Plaça, e reforçado pelos vereadores Valdomiro Corá (PV) e Valdecir Goleiro (PTB). O veículo novo e equipado foi assegurado pela Sesau, após o presidente da Assembleia interceder.