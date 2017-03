Publicidade



O crime aconteceu por volta das 11h da manhã dessa segunda-feira 20, enquanto a vítima, um empresário de Ji-Paraná, estava em uma ótica no Bairro 2 de Abril, primeiro Distrito, próximo a prefeitura Municipal.

De acordo com testemunhas, dois homens armados renderam a vítima quando esta estava na calçada, em frente ao comércio. Sob a mira de um revólver, o empresário foi obrigado a entrar em sua caminhonete, onde os bandidos o ameaçaram dizendo que se reagisse, ele iria morrer, em seguida fugiram do local.

Assim que a Polícia Militar foi informada, várias viaturas se mobilizaram para as buscas.

Os bandidos saíram da cidade rumo a Ouro Preto do Oeste, e no km 07, entraram em um desvio para contornar a delegacia da PRF.

Por volta das 12h30, o empresário foi abandonado na RO 473, que dá acesso ao município de Teixeropolis.

Os bandidos continuaram a fuga com a caminhonete da vítima sentido Teixeropolis. Várias barreiras policiais foram montadas nas principais linhas, e por volta das 14h, o carro foi encontrado em uma serra, próximo a linha 16, entre as linhas 37 e 81, aproximadamente 10 km do município de Teixeropolis. Os bandidos a abandonaram trancada e fugiram.

Um caminhão guincho de grande tração foi acionado em Ji-Paraná para conseguir retirar o veículo. O local é em uma serra, e apenas veículos 4×4 conseguem transitar com facilidade.

De acordo com a PM, assim que o bandidos deixaram a Hilux do empresário, eles roubaram outra caminhonete, uma S10 de placas NCS-8961, de uma sitiante. Ela foi levada como refém até a cidade de Ariquemes, onde foi abandonada na BR-364, próximo a fazenda Nova Vida.

A Polícia ainda não conseguiu localizar esse veículo.

Fonte: Rondonoticias