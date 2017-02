Uma adolescente de 13 anos morreu após cair da garupa de uma moto e ser atingida por uma carreta na BR-364, próximo da cidade de Jaru (RO), durante o final de semana de Carnaval. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a menina caiu do veículo depois do condutor do veículo, que é pai da vítima, perder o controle da direção em uma freada brusca, no Km 407.

Ainda conforme a PRF, o pai da garota conduzia a motocicleta pela BR-364, quando precisou frear bruscamente para desviar de um buraco. Com a freada brusca, o motociclista perdeu o controle da moto e a jovem foi lançada da garupa da motocicleta contra uma carreta que seguia na pista contrária.

Após ser atingida pela carreta, a jovem teve ferimentos graves e morreu na hora. Segundo os policiais, o pai da menina é um morador da zona rural, não estava alcoolizado e não se feriu com gravidade devido ao acidente. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal de Jaru (RO)