Merenda escolar do Colégio Tiradentes de Jacy-Paraná é preparada com alimentos cultivados na escola

O cardápio da merenda escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Jacy-Paraná tem o reforço nutritivo garantido com verduras, hortaliças e frutas produzidas no projeto hortas geométricas. Benefício para os mais de 800 da instituição.

As preparações têm por objetivo formar bons hábitos alimentares e contribuir para que crianças e jovens sejam adultos mais saudáveis.

“Eu gosto de todos os produtos servidos na merenda da escola. Mas amo risoto de peixe, baião com carne e salada de alface com rúcula. É importante comer saladas e coisas da horta, porque faz bem para a saúde. Até porque a nossa horta é natural e não tem veneno”, explicou Sheila Bonette Bessa, do 7º ano F.

A aluna Eliandra keroli Leite de Limam do 7º ano C, diz que a merenda é muito boa e que quase tudo é produzido na escola. “Temos um laboratório a céu aberto. Sempre venho ajudar. Quando colaboramos com o colégio ganhamos FO positivo da tenente Ossuci o que aumenta nossa nota de comportamento”.

Os canteiros são construídos de garrafas pet coloridas em forma geométricas polígamos, figuras planas e não planas – elementos utilizados nas aulas práticas de matemática e física.

A horta, conforme explica a diretora do Colégio, tenente PM-Erika Ossuci, foi criada intencionalmente, em um espaço que facilitasse o aprendizado do aluno, pois tudo que eles veem nos livros ou em sala podem materializar na horta geométrica.

“Os alunos compreendem com maior facilidade os conteúdos estudados quando utilizado o material concreto que os ajuda a desenvolver ideias sobre as situações propostas. Ao manipular esse material a percepção espacial dos alunos é ampliada, haja vista que os mesmos estão em contato direto com os objetos, permitindo assim resolver problemas utilizando os conceitos mais básicos, evitando, desta forma, decorar as fórmulas”, destacou Ossuci.

A diretora revela que a aceitação do cardápio da merenda escolar é ótima. “Temos um cardápio bem diversificado. Cada dia é servido um prato diferente. Semanalmente fazemos uma avaliação geral, porém na prática nossa avaliação é feita diariamente, pois de acordo com a aceitação do aluno, ou seja consumo das refeições, sabemos quando estamos agradando ou não, é comum eles se manifestarem positivamente ou negativamente, inclusive pedindo receitas”.