Ministério dos Transportes assegura R$ 26 milhões para aeroportos regionais de Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná

Com a assinatura de termos de compromisso com as prefeituras de Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná, o ministro dos Transportes Maurício Quintella Lessa e o governador Confúcio Moura garantiram o investimento de R$ 26 milhões na melhoria dos aeroportos destes municípios. O ato de assinatura ocorreu na manhã desta segunda-feira, 11, no Palácio Rio Madeira.

No aeroporto regional de Cacoal serão instalados equipamentos para o sistema de auxílio à navegação aérea (PAPI e EPTA) e estação meteorológica, o que irá facilitar as operações de pouso e decolagem no período noturno, em condições adversas. Duas aeronaves poderão fazer operações simultaneamente na pista. O terminal de passageiros será ampliado. O investimento é de R$ 8,5 milhões no terminal e de R$ 2,5 milhões em equipamentos.

O projeto de modernização do aeroporto de Ji-Paraná contará com um novo terminal de passageiros, e maior volume de investimentos – R$ 11 milhões. Será permitido também operações com duas aeronaves simultaneamente.

O aeroporto regional de Ariquemes, segundo o engenheiro do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Humberto Fayal, será construído um terminal de passageiros e a largura da pista passará de 18 para 30 metros. Com isso, a pista poderá receber aeronaves do tipo ATR 42, com capacidade para até 50 passageiros.

O ministro Maurício Quintella disse que o governo federal está cumprindo de forma gradativa obras que em Rondônia estavam praticamente paralisadas. Ele citou diversas obras com recursos federais que sofreram interrupção, e registrou que através do Ministério dos Transportes somente neste ano de 2017 foi feita mais dragagem no rio Madeira do que no período de 2006 a 2016, ou seja, 10 anos. “Fizemos um contrato de manutenção por cinco anos. Toda atenção está sendo dada ao rio Madeira”, disse.

Segundo Quintella, com a assinatura dos termos de compromisso em Rondônia o governo federal chega a 21 termos assinados. “Os aeroportos regionais são indutores fortes de investimento. Sei da importância dessas obras para Rondônia, desde 2013 a bancada e o governador vem lutando por isso”, disse, parabenizando o estado por esta conquista.

O governador Confúcio Moura disse que a aviação regional engrandece Rondônia, fortalece a economia dos municípios e que agora caberá ao governo fazer as melhores licitações, no tempo adequado, para manter o fluxo do processo de contratação e execução da obra.

“Quero agradecer os deputados federais, os senadores, todos que há muito tempo lutam para que esses projetos saiam do papel. Os aeroportos regionais terão uma importância enorme para fortalecer o comércio e facilitar a vida das pessoas”, disse o governador.

Foram empenhados pelo governo federal R$ 4,5 milhões, valor do investimento no aeroporto de Ariquemes, primeiro a ser objeto de licitação. O processo já pode ser iniciado. “Á medida que o plano de investimentos vai sendo realizado, vamos empenhando e liberando mais recursos”, explicou o ministro.

Os termos de compromisso foram assinados também pelo vice-prefeito de Ji-Paraná Marcito Pinto; de Ariquemes, Tiago Flores e de Cacoal, Glaucione Rodrigues. Estiveram presentes ao ato o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, o secretário chefe da Casa Civil Emerson Castro e o deputado Só na Bença entre outras autoridades.