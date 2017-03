Publicidade



O Ministério Público do Estado de Rondônia está concorrendo com 11 projetos ao Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (Prêmio CNMP 2017). O prazo para inscrições de projetos para concorrer ao prêmio, de todas as unidades do Ministério Público Brasileiro, se encerrou na quarta-feira, 29 de março.

O Prêmio CNMP é um instrumento para identificar, premiar e disseminar projetos bem-sucedidos do Ministério Público Brasileiro, alinhados ao Mapa Estratégico Nacional, e que contribuam, de alguma forma para melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade. A entrega do prêmio aos finalistas está prevista para o dia 2 de agosto, por ocasião da abertura do VIII Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público”, em Brasília.

Em 2016, o Ministério Público de Rondônia foi o segundo colocado no Prêmio CNMP na categoria Comunicação e Relacionamento com o projeto “MP Itinerante”. São premiados os três primeiros lugares em nove categorias.

Em 2017, O MP de Rondônia concorre ao prêmio nas seguintes categorias: Ressocialização Efetiva – Uma abordagem Participativa para a Sociedade Livre, categoria Sistema Prisional; Prêmio MPRO de Jornalismo, categoria Comunicação e Relacionamento; Votar é Legal! Não abro mão do meu direito!, categoria Regime Democrático; MP Cuidando de Você, categoria Gestão de Pessoas; Fala MP, categoria Comunicação e Relacionamento; Epilepsia sob Nova Perspectiva, categoria Igualdade e Inclusão Social.

Também concorrem ao prêmio, os projetos PGJ Presente, categoria Profissionalização da Gestão; Laudus – Sistema de Gerenciamento das atividades do Núcleo de Análises Técnicas do MPRO, categoria Profissionalização da Gestão; Agnom– Sistema para Distribuição e Controle das Atividades dos Oficiais de Diligências do MPRO, categoria Tecnologia da Informação; Promotoria Ideal, categoria Eficiência Operacional; Conscientizar e Proteger 2016, categoria Infância e Juventude.

Fonte: Ascom MPRO