O Ministério Público do Estado de Rondônia está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 15 de março, até o dia 13 de abril para o XXIX Exame de Seleção para Ingresso no Corpo de Estagiários de Direito. As inscrições preliminares podem ser feitas pela internet, no endereço eletrônico www.mpro.mp.br.

As inscrições definitivas deverão ser realizadas até o último dia de inscrição preliminar, mediante apresentação de comprovante de conclusão e aproveitamento de todas as disciplinas do curso de Direito até o 5º período, na sede da Corregedoria-Geral no edifício-sede do MP/RO em Porto Velho e nas sedes das Promotorias de Justiça indicadas no edital do concurso.

A seleção terá validade de um ano. O período diário do cumprimento do estágio será matutino e vespertino, facultando-se à administração o oferecimento do número de vagas que lhe convenha em qualquer dos períodos. O número de vagas ofertados por Comarcas pode ser consultado no edital nº 05/2017-CG.

A prova escrita de seleção será aplicada, simultaneamente, no dia 28 de abril, a partir das 14 horas, em Porto Velho, provavelmente, no edifício-sede do Ministério Público em Porto Velho, e nas sedes das Promotorias de Justiça de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

A identificação das provas será realizada na sede do MP/RO, em Porto Velho, em data a ser divulgada no Portal da Instituição. O resultado final do concurso, após homologação pelo Conselho Superior do MP/RO, será divulgado posteriormente no portal eletrônico da Instituição, assim como a convocação dos aprovados para apresentar a documentação exigida no prazo de 10 dias. O edital , o regulamento do concurso e a ficha de inscrição poderão ser consultados no endereço eletrônico www.mpro.mp.br.

Fonte: Ascom MP/RO