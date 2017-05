Publicidade



O ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho admitiu que o município de Jaru, localizado a 290 quilômetros de Porto Velho, pode receber cursos de nível superior voltados para a agropecuária. O pedido foi feito por parte da bancada federal do estado que foi ao município, na sexta-feira (12), para a inauguração do bloco administrativo do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

Os cursos, segundo o ministro, dependem da apresentação da viabilidade técnica, pelo Ifro, e suporte da bancada federal. “O sonho pode tornar-se realidade”, disse Mendonça Bezerra Filho acrescentando que é sensível aos pedidos.





Contemporâneo do ministro no período em que foi deputado federal, o governador Confúcio Moura disse que o investimento em educação é o melhor que pode ser feito e chamou de heróis os prefeitos que lutam todos os dias para oferecer transporte escolar digno aos estudantes.

TRANSPORTE

Confúcio explicou a Mendonça Bezerra Filho que na região sudeste a questão do transporte escolar tem outra realidade, porque as estradas são asfaltadas e as cidades são próximas uma das outras.

“Aqui é diferente”, acrescentou o governador, que apontou como exemplo o município de Jorge Teixeira, que tem três mil quilômetros de estadas vicinais, por onde os ônibus têm que circular levando e trazendo estudantes. Outro caso emblemático de distância a ser percorrida, disse ainda o governador, é o município de Costa Marques, na fronteira com a Bolívia: “o prefeito se vira para atender as escolas urbanas e rurais”.

O ministro Mendonça Bezerra Filho, segundo Confúcio Moura, honrou o município de Jaru com a visita e demonstrou que tem compromisso com a educação.

Confúcio disse que o governo estadual investe R$ 100 milhões em educação nos municípios porque os prefeitos não têm dinheiro suficiente para atender a demanda. O investimento no setor, acrescentou o governador, é a esperança de que o estado se desenvolverá ainda mais.

CRISE

“Ministro, o senhor está pisando numa terra abençoada. Rondônia ainda será um exemplo para o país”, previu o governador, que fez uma análise da crise financeira do pais para argumentar em seguida que o estado passa por um momento diferenciado. “Aqui, a crise é diferente. Temos crescimento positivo e a força vem do campo, da iniciativa privada”, disse entre aplausos.

Ao encerrar o discurso, o governador agradeceu ao ministro pelo apoio ao Ifro e comentou que o instituto vai receber estudantes de famílias pobres, com ensino gratuito que poderá resultar em carreiras vitoriosas no futuro.

Além de inaugurar o bloco administrativo do campus avançado do Ifro, o ministro revelou que encomendou à sua equipe técnica que providencie para que o campus se torne definitivo. Ele também assinou termo transferindo R$ 650 mil para melhorar a estrutura da instituição.

A passagem do ministro por Jaru levou para o Ifro caravanas de prefeitos, vereadores, além de deputados federais e os três senadores do estado.