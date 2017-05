No dia 18 de maio de 2017, no auditório do Centro Cultural Rangel Galves, em Espigão do Oeste, a Promotora de Justiça, Laíla de Oliveira Cunha, junto a equipe do Núcleo de Apoio Extrajudicial – NAE, esteve reunida com autoridades desta comarca e com aproximadamente 150 alunos e professores da rede pública e privada de ensino desta cidade, oportunidade em que proferiu palestra alusiva ao “Dia 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, no intuito de mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância deste dia.

Durante a palestra, a Promotora falou sobre a origem desta data e a lei que a instituiu, sobre os conceitos de violência, acerca do ECA e dos crimes contra a dignidade sexual, esclareceu a forma como ocorrem as situações de abuso e exploração infantil e as consequências físicas e psicológicas que sofrem as vítimas.





Por fim, incentivou toda a sociedade a agir sempre que tomar conhecimento de um fato concreto de abuso e/ou exploração infantil. A Promotora também encorajou as vítimas a quebrarem o pacto de silêncio e procurarem ajuda da família, da escola e das autoridades competentes, a saber, a polícia, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Juizado da Infância e Juventude.

Os alunos também foram informados sobre o ‘DISQUE 100’, que é um serviço de proteção de crianças e adolescentes, com foco em violência sexual, recebendo denúncias relativas a violações de direitos humanos e encaminhando-as aos órgão competentes que intervêm de forma imediata no rompimento do ciclo de violência e proteção da vítima.