Um grave acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG e um Ford Fiesta aconteceu por volta das 7h 40min desta segunda-feira (26), na rodovia RO-387 a aproximadamente 08 km de Pimenta Bueno, sentido Espigão do Oeste.

Segundo informações colhidas pela reportagem do site Pimenta Virtual, a condutora do veículo Ford Fiesta seguia pela referida rodovia no sentido, Espigão do Oeste à Pimenta Bueno com dois passageiros, momento em que na altura do km 03, o pneu traseiro direito do carro estourou, onde a mesma perdeu o controle da direção, rodou na pista e atingiu a moto que vinha em sentido contrário.

Com o impacto, as duas ocupantes da motocicleta foram arremessadas ao solo e o veículo caiu em uma ribanceira.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local prestando socorro às vítimas, que rapidamente foram encaminhadas ao HPS Ana Neta, entretanto, a condutora da moto identificada como Vanderleia Martins de Azevedo de 28 anos e moradora da cidade de Espigão do Oeste, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo ao dar entrada no Hospital.

Uma passageira do veículo Fiesta que havia ficado presa nas ferragens, foi encaminhada com urgência para Cacoal e seu estado inspira cuidados.

Já os demais envolvidos, milagrosamente sofreram apenas ferimentos leves e ficaram sob cuidados médicos.

A Polícia Militar esteve no local controlando o trânsito e registrando o fato.

Uma equipe de Perícia Técnica da cidade de Cacoal também esteve no local e logo após o término dos trabalhos periciais o local foi liberado e o trânsito restabelecido.