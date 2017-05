Publicidade



O Portal Espigão recebeu uma denúncia de um morador do bairro Morada do Sol em Espigão do Oeste, relatando que funcionários da Secretaria de Obras Municipal, estaria cobrando dos moradores para recolher o lixo de suas residências.





A pessoa que denunciou informou que a cobrança era feita de forma seletiva, sempre buscando as pessoas mais leigas, disse ainda que teria acontecido em várias casas e que achou um absurdo a situação.

Na mensagem (veja na imagem ao lado) a pessoa disse ter procurado o Prefeito e passado a informação, contudo não teve mudanças, foi quando resolveu procurar o Portal Espigão para que uma reportagem pudesse solucionar o problema.

O outro lado

Procuramos o Secretário de Obras Adriano Fernandes, que disse não ter conhecimento do assunto, mas que já vinha tendo suspeitas de que algo nesse sentido poderia estar ocorrendo. Adriano se comprometeu em investigar a denúncia, e caso encontre os responsáveis, irá sim punir de forma rigorosa.

O Secretário deixou claro que não irá tolerar esse tipo de atitude por parte de sua equipe.