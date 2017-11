Moradores de Cacoal doam cabelos para mulheres com câncer

A operadora de caixa Antônia Amorim é apaixonada pelos longos cabelos, mas pela campanha, decidiu cortar parte do fios e ainda saiu feliz com o novo visual. “Gosto muito de cabelo comprido, mas esse é um sacrifício que vale a pena. Deu tudo certo e, ao final, eu amei o novo corte. Ficou muito legal mesmo”, apontou.

Ana Cristina Velmer Soares só tem sete anos, mas já sabe a importância da doação do cabelo. Acompanhada da mãe, ela realizou a segunda doação de mechas para a campanha.

“Eu não ligo do meu cabelo ficar curto, o importante é ajudar as mulheres que estão em tratamento contra o câncer, pois o cabelo delas caem e com as perucas poderão ficar mais felizes”, disse.

Através da união de empresários e cabeleireiros, nasceu a campanha Amor em Mechas. A iniciativa, que foi lançada no início do mês de outubro, tem o objetivo de receber doações de cabelos, para a confecção de perucas para mulheres que passam pelo tratamento de câncer. Todos os integrantes do movimento prestam serviços de forma voluntária.

“Hoje é domingo, dia de descanso e deixamos nossa família em casa para estar aqui, mas acredito que isso faz bem para a alma e o espírito saber que a gente está ajudando alguém que vai ficar feliz. Isso é muito gratificante ver as pessoas sendo beneficiada. Graças ao esforço de todos que fazem parte e os doadores que saíram de casa num domingo para colaborar com esse projeto, que está dando certo e tem tudo para dar certo no estado”, destaca o cabeleireiro Eron Firmino.