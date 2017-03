Publicidade



Moradores de Ariquemes (RO) podem consultar e retirar os boletos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos através da internet, conforme informou a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) nesta quarta-feira (22).

Segundo a prefeitura, os carnês ainda serão entregues nas residências, mas o contribuinte pode acessar o documento com o número de inscrição do imóvel no site da prefeitura, clicando no campo ‘Receita Online’. Posteriormente, o usuário precisa clicar no ícone ‘IPTU 2017’, onde a pessoa deve preencher os espaços solicitados com o CPF e os dados do imóvel a ser consultado.

O sistema oferece também a opção de imprimir a guia do imposto que estiver em atraso, tanto aqueles em exercício ou os que já estejam em Dívida Ativa. Para efetuar o procedimento, o interessado precisará clicar no ícone de ‘Emissão de Guias’. Para o parcelamento da dívida o contribuinte deve se deslocar até o balcão de atendimento na prefeitura.

De acordo com a secretária da pasta, Izaline Silveira da Silva, o novo método trará mais comodidade ao cidadão que pretende antecipar o pagamento da guia e informou que mesmo com o sistema online em funcionamento, os carnês serão entregues nas casas.

“No início de abril, os fiscais iniciam a força-tarefa para entregar os IPTUs nas casas dos moradores, com exceção dos terrenos não edificados, onde o proprietário deve retirar a guia pela internet ou no balcão de atendimento da prefeitura, das 7h30 às 13h30”, informa.

Ainda conforme Izaline, o vencimento da primeira parcela e da cota única do IPTU será no dia 28 de abril. Neste ano, o contribuinte poderá efetuar o pagamento em até seis parcelas. Nos anos anteriores, o cidadão podia realizar o pagamento em até quatro vezes.

“O pagamento do IPTU é de grande importância, pois o imposto se reveste totalmente para o nosso município e irá auxiliar nas construções de obras públicas, manutenção do hospital e unidades básicas de saúde”, finaliza a secretária.

Fonte: G1