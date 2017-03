Publicidade



Um preso morreu e outros quatro foram baleados, nesta quinta-feira (23), durante um princípio de motim na Colônia Agrícola Penal (Capep), em Porto Velho. Cinco apenados, que teriam liderados a confusão, foram isolados dos demais detentos e encaminhados à Central de Polícia, para registro de ocorrência. Os tiros que atingiram os presos foram disparados pelos agentes, que precisaram revidar ao serem atacados com pedras e ferros pelos detentos.

Segundo um trabalhador da unidade, que prefere não se identificar, a confusão teve início ainda durante a manhã, quando oito agentes penitenciários tentavam transferir um preso que teve regressão de regime.

“O preso respondia a um Processo Administrativo Disciplina (PAD) e seria transferido para o regime fechado, por ordem da Vara de Execuções Penais”, explicou.

Quando os agentes tentaram cumprir a ordem judicial, os presos fizeram uma barreira envolta do detento e passaram a ameaçar os servidores, tentando impedir a transferência.

Os agentes continuaram tentando o acesso ao local, para cumprir a ordem, mas foram atacados com pedras, paus e pedaços de ferro pontiagudos. “O preso se negou a acatar a ordem dos agentes e incitou os demais apenados a protegerem ele, quando os agentes entraram na Capep, foram atacados pelos presos com pedras, pedaços de madeira e ferros pontiagudos”, narra o trabalhador do presídio.

“Depois de vários disparos com munição antimotim, os presos continuaram avançando e, não houve alternativa, a não ser uso de munição letal”, registrou os agentes. Cinco presidiários foram baleados. Todos os feridos foram encaminhados ao hospital de pronto socorro João Paulo II. Um deles morreu e os outros quatro foram atendidos e devolvidos à Colônia.

Fonte: G1