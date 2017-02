Um homem de 40 anos morreu na noite de domingo (26) ao perder o controle da direção da motocicleta e se chocar contra a roda de uma caminhão na rodovia estadual RO-470, próximo a Ouro Preto do Oeste. Identificado como Anilson Soares de Souza, de 40 anos, transitava pelo local, também conhecido por Linha 200 e perdeu o controle do veículo no momento em que passou por um quebra-molas.

A vítima, que residia no final da Linha 202, em Vale do Paraíso, seguia numa motocicleta Honda Bros e morreu no local do acidente. A Polícia Militar compareceu no cruzamento da rodovia estadual com a vicinal 153 para o registro da ocorrência.