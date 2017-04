Publicidade

Um homem de 40 anos foi preso embriagado depois de ter batido e derrubado um radar de velocidade na BR-364, neste sábado (1º), em Ji-Paraná (RO), a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. Por causa da colisão, o equipamento foi completamente arrancado do chão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um carro teria batido em um radar monitorava a velocidade dos veículos da rodovia, sentido Vilhena.

Segundo a denúncia, o motorista teria fugido do local com o veículo e estava na Rua Capivaria. Os policiais foram ao local, mais de cinco quilômetros de distância do local do acidente, e encontraram o carro estacionado em frente da casa do suspeito, que estava dormindo demtrp do automóvel.

Na ocasião, os policiais acordaram o homem e questionaram sobre o que havia acontecido na rodovia. O homem disse à polícia que não se lembrava de nada e não tinha percebido que o carro estava danificado.

Os policiais realizaram o teste de alcoolemia e foi constatado que ele estava embriagado. O homem então foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil e recebeu voz de prisão.

Um representante da empresa responsável pela instalação e manutenção do radar compareceu à delegacia e apresentou os equipamentos danificados.

Conforme a PM, o carro do suspeito estava com o teto danificado por causa da batida no radar, assim como a frente do veículo, lateral amassada e dos pneus estourado.

A suspeita é que o carro tenha batido e arrancado equipamento, que caiu em cima do carro e em seguida no canteiro que separa a BR-364 da Avenida Transcontinental. Partes do veículo como retrovisor e latarias ficaram no lugar do acidente. Fonte: G1