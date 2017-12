Motorista de carreta morre em colisão com caminhão na BR-364 em Ariquemes, RO

Um homem de idade não divulgada morreu após uma colisão entre a carreta dirigida por ele e um caminhão boiadeiro, na BR-364 a cerca de 20 quilômetros de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (19), no KM 499 da rodovia.

Com o impacto da batida, o motorista da carreta ficou preso entre as ferragens da cabine do veículo e da carroceria do caminhão boiadeiro, e morreu no local. Uma mulher que estava com a vítima fatal na carreta foi socorrida sem gravidade ao Hospital Regional de Ariquemes.

Segundo o dono da carga de animais que estava no caminhão boiadeiro, cerca de 40 das 75 cabeças de gado transportadas também morreram no acidente. Alguns animais foram soltos em um pasto às margens da rodovia e outros precisaram ser sacrificados pelas condições que ficaram depois da colisão.

O bombeiro Ismael Miranda, que participou do resgate do corpo do motorista, contou que foi necessário usar equipamentos de desencarceramento na retirada da vítima do meio das ferragens. “A vítima estava presa entre a cama de trás com o banco e a parte do volante que veio pra cima dela”, relatou.A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito na BR que chegou a ficar totalmente interditado por alguns minutos para a retirada da carga de milho da carreta. Com a interdição, se formaram filas de mais de 5 quilômetros nos dois sentidos da via. O PRF Kleber Canhiçari alerta para os perigos da rodovia em dias chuvosos, como nesta terça-feira. “A pista é perigosa, estreita e nesse tempo de chuva requer atenção redobrada”, destacou. Até o fim da tarde, o corpo ainda não havia sido removido das margens da rodovia e o tráfego estava no sistema pare e siga. A perícia técnica foi acionada para colher informações que possam ajudar a esclarecer as causas do acidente.

