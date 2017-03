Publicidade



Um homem de 44 anos foi preso por embriaguez na direção após colidir contra um outro veículo na madrugada deste domingo (26), em Porto Velho. A Polícia Militar (PM) abordou o motorista após suspeitar que ele estivesse fugido do local de algum acidente. O condutor realizou o teste do bafômetro, que apontou a embriaguez. Em seguida, foi constatada a colisão e o suspeito levado para a Central de Flagrantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante deslocamento da PM pela Avenida Amazonas, a guarnição visualizou um veículo transitando pela Avenida Jorge Teixeira com a dianteira danificada, o que gerou suspeita de uma possível evasão do local do acidente de trânsito.

Ao ser abordado, o motorista do veículo desceu do automóvel com sinais de embriaguez. Após realizar a busca pessoal, a guarnição notou um forte odor de álcool exalado pelo condutor do veículo. Foi realizado o teste do bafômetro no condutor, que apontou 0,67 miligramas de álcool por litro de ar expelido (mg/l).

Durante a verificação da documentação do veículo e do condutor, chegou ao conhecimento da guarnição que o veículo em que o suspeito estava havia colidido contra um outro veículo na Avenida Rio Madeira com a Avenida Raimundo Cantuária.

Após a chegada da Companhia de Trânsito (Ciatran), a guarnição se deslocou até o local do acidente e constatou o ocorrido, encontrando o condutor do outro veículo atingido. Diante dos fatos, foi confeccionado o boletim de ocorrência de trânsito. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, em Porto Velho.

Fonte: G1