O motorista de um caminhão tanque foi socorrido em estado grave na manhã deste sábado, após tombar o pesado veículo na BR-364, nas proximidades do Bairro Novo.

O caminhão de placas OHU-1089, de Guajará-Mirim, levava óleo diesel e seguia por volta de 6 horas no sentido Candeias do Jamari.

De acordo com informações de populares e de fiscais ambientais da Sema, o motorista teria tentado realizar uma ultrapassagem em um motociclista e perdeu o controle, caindo em uma ribanceira nas proximidades do igarapé. O caminhão atingiu a fiação elétrica e houve vazamento de óleo diesel. A empresa dona do veículo iniciou a contenção para evitar dano ambiental.

Como atingiu a rede elétrica, o Bairro Novo ficou sem energia.