Mulher de Beira-Mar faz acordo de delação para devolver R$ 395 mil e diz estar arrependida: ‘quero começar do zero’

“Eu não sei exatamente o valor de negociação. Eu sei exatamente o que o Draine me passou, pois ele estava muito eufórico para querer esse bar. Ele tinha me passado R$ 1,8 milhão que seria esse bar. Eu me recordo que quando ele pegou emprestado, acho que foi esse erro meu, que fiz ele pedir esse dinheiro emprestado. Depois parece que ele não conseguiu. Parece que ele tinha um contrato com os donos e passaria a ter um contrato com o Fernando, onde pagaria um juros de 10%. Então ele pegou dois acordos. No primeiro mês para pagar o Fernando ele me pediu R$ 100 mil. Quando fui falar com o Fernando [Beira-Mar] ele já se manifestou contrário. Já não confiava mais, ficou chateado e já quis a aquisição do bar para ele. Ele mandou avisar o Draine, através de uma carta que me enviou, que a partir de agora seria gestão dele e que o Draine continuaria na administração e retornaria a receber, seria sócio no caso, quando ele pagasse o restante da dívida com os antigos donos”.