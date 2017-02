Uma mulher de 48 anos foi esfaqueada no início da madrugada desta segunda-feira (27) pela própria nora, durante uma confusão entre família em uma vila de apartamentos localizada na Rua Salvador da Pátria, próximo a Avenida Plácido de Castro, no Bairro Socialista, Zona Leste de Porto Velho. A vítima, Maria Zélia de Oliveira, morreu no hospital. A nora, Glaudys D.R. confessou o crime e foi presa em flagrante.De acordo com a polícia, Glaudys contou que estava junto com o marido e sogra ingerindo bebidas alcoólicas, quando em certo momento, iniciou uma discussão com o companheiro. A sogra não teria gostado de ver a nora discutindo com o filho e tentou controlar a situação, começando uma discussão entre vítima e suspeita. Alterada, a mulher pegou uma faca de mesa e aplicou dois golpes do abdômen da vítima que caiu. Vizinhos ouviram gritos e acionaram a Polícia Militar (PM).

A vítima ainda foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II, mas por conta do grave estado de saúde, não resistiu aos ferimentos morreu.

A nora foi encaminhada para a Central de Flagrantes e deve ser encaminhada para o presídio feminino provisório, onde ficará à disposição da Justiça.