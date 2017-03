Publicidade



Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de agredir e uma mulher de 35 anos, com um empurrão, em Porto Velho. Segundo registro policial, o crime ocorreu após a vítima tentar impedir que o rapaz agressise seu filho, menor idade, com um facão e uma faca peixeira, nesta segunda-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Policia Militar (PM) foi acionada para averiguar uma denúncia de agressão no Bairro Mariana. Em contato com a vítima, ela informou que o suspeito teria ido até a casa dela pela segunda vez e tentado agredir seu filho, menor de idade, com um facão e uma faca peixeira.