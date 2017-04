Uma mulher de 36 anos foi detida após causar um acidente de trânsito, no Bairro Vila Operária, em Vilhena (RO), distante 700 quilômetros de Porto Velho. De acordo com a Polícia Militar (PM), na tarde do último domingo (16), ela entrou com um carro na contramão e colidiu frontalmente com outro veículo. A condutora confessou ter ingerido bebida alcoólica e que dirigia sem ter tirado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).