Ontem na praça municipal a Polícia Militar de Espigão do Oeste recebeu a notícia que havia uma senhora tirando a roupa e mostrando a sua genitália às pessoas que por ali passavam.

Os milicianos chegando ao local descobriram que a referida senhora tinha acabado de esfaquear com duas facadas dois ébrios que residiam pelas redondezas da praça.

A guarnição de posse das informações, iniciou diligencias, rapidamente obtendo exito em localizar na Avenida Sete de Setembro a agente criminosa. De pronto a PM realizou a prisão da mulher.

Uma das vitimas foi socorrida no patio da rodoviária com uma perfuração no abdomem a outra já estava mais abaixo na rua amazonas próximo ao restaurante modelo. Já na Unisp em revista a conduzida foi encontrada a faca utilizada no crime com vestígios de sangue.