Publicidade





Edmilson Silva de Souza, 34 anos, foi morto com três tiros nesta sexta-feira (17), na Estrada do Belmont, Bairro Nacional, na Zona Norte de Porto Velho. Ele se envolveu em uma briga com uma mulher identificada apenas como Gilmara, que fugiu.

De acordo com a Polícia, Edmilson e a assassina eram vizinhos e não se davam bem. Nesta sexta começaram a discutir por motivos banais. A vítima estava com um facão e teria tentado atingir a mulher. Ela estava armada e efetuou três disparos. Edmilson foi atingido no tórax e nádegas e morreu no local. A mulher fugiu a pé.

Segundo informa o site Alerta Rondônia, populares informaram que Edmilson trabalhava com limpeza de quintais e era considerado uma pessoa trabalhadora. Ele havia acabado de realizar um serviço quando discutiu com Gilmara.

Fonte: rondoniagora