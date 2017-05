Publicidade



Aos policiais, o homem contou que a namorada chegou em sua residência por volta da 0h50 com uma faca de pequeno porte nas mãos e após uma discussão motivada por ciúmes, a mulher começou a ameaçá-lo de morte.

Por causa do ferimento, o homem precisou de atendimento médico. Ninguém foi preso pela prática do crime até o momento.

Um homem de 48 anos foi atacado com um golpe de faca pela namorada após uma discussão entre o casal, motivada por ciúmes. O crime foi praticado na residência da vítima, no Bairro Nova Pimenta, em Pimenta Bueno (RO) município da Zona da Mata, na madrugada desta segunda-feira (15).

Com medo, o homem fugiu correndo a pé, mais a namorada passou a lhe perseguir e quando o alcançou desferiu um golpe de faca na região abdominal, causando uma perfuração. Após lesionar a vítima, a suspeita fugiu do local levando a faca com ela.