Duas jovens de 19 e 22 anos foram presas por dirigirem embriagadas após se envolverem em um acidente de trânsito, na madrugada desta sexta-feira (24), no Bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Porto Velho. Segundo o boletim de ocorrência, uma das jovens seguia de carro pela Avenida José Amador dos Reis, quando, no cruzamento com a Rua Mario Andreazza, a outra motorista colidiu o automóvel que dirigia contra o veículo da jovem.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local. Os policiais verificaram que uma das motoristas teve ferimentos, mas recusou atendimento médico.

As jovens foram convidas a realizarem o teste do bafômetro. O primeiro teste apontou 0,46 miligramas de álcool por litro (mg/l) de ar expelido. Já a segunda motorista se recusou a fazer o teste, mas aparentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados e fala alterada, atestando a embriaguez. As duas mulheres foram presas por dirigirem embriagadas e levadas para a Central de Flagrantes. Os veículos foram liberados para condutoras habilitadas.

Fonte: G1