O município de Espigão do Oeste tem um pouco mais de 32 mil habitantes e cerca da metade de sua população é de origem pomerana, de acordo com o percentual populacional diagnosticado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para celebrar e manter tradição e costumes, o município promove a 7ª Feira Cultural Pomerana neste final de semana, 29 e 30.

O evento será realizado na Feira Coberta do Produtor Rural e neste ano terá uma gincana com costumes vividos pelos pomeranos e a estilização de casas. “A residência que estiver mais enfeitada de acordo com os hábitos pomeranos será vencedor dessa categoria”, diz o secretário municipal de Cultura e Lazer, Brender Nogueira.

Turistas são esperados nestes dois dias de festa onde poderão apreciar as músicas e comidas típicas da cultura pomerana – como chucrute, linguiça, cuca, broot – e conhecer a Concertina, instrumento musical que não é mais fabricado no município.

O governo de Rondônia apoia a Feira Cultural Pomerana com a destinação de mais de R$ 20 mil. De acordo com o superintendente Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Rodnei Paes, o apoio para a realização da feira demonstra incentivo e reconhecimento na diversidade cultural que o estado de Rondônia possui. “O povo pomerano, que muito contribui com a cidade que tem principal referência na agricultura, também deve ser lembrado pela sua contribuição cultural para o Estado”, justifica.

TRADIÇÃO

Fraid Tusal, espigãoense e descendente de pomeranos, explica que o povo pomerano é natural de uma região extinta, que ficava entre a Alemanha e Polônia. Devido a crise na região em 1859, os povos pomeranos começaram a sair da região, para o Brasil muitos foram a caminho do Espírito Santo, em 1969 começaram a desbravar Rondônia, tendo em vista melhor qualidade de vida.

Na região de Espigão do Oeste, ajudaram no desenvolvimento da agricultura local, tendo destaque na produção de café e criação de gado. Dentro do município, o povo pomerano fomenta a cultura local e mantém viva suas tradições e características culturais no desenvolvimento da região.

O casamento pomerano, que será encenado com peça teatral durante a feira, vai mostrar um costume diferente ao do Brasil. Segundo Fraid, a noiva usa vestido preto e não branco e o casal pomerano quebra prato para selar o compromisso do casamento.

Programação:

Sábado (29)

17h – Carreata de apresentação do evento

18h – Apresentação Teatro

19h – Apresentação de danças folclóricas

20h – Desfile para escolha da beleza pomerana

21h – Show musical

00h – Tradicional forró com grupo musical

Domingo (30)

10h – Culto solene na língua pomerana

11h – Apresentação de corais

12h – Almoço com comidas típicas

13h – Apresentação musical

15h – Apresentação de danças folclóricas

15h30 – Gincana cultural pomerana

17h – Anúncio e premiação do comércio e residência mais enfeitada (Estilo Pomerano)

18h – Encerramento