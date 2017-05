Publicidade

As agressões aconteceram durante a madrugada desta sexta-feira (26), na residência do casal, localizada no distrirto de Triunfo, em Candeias do Jamari, distante cerca de 100 quilômetro da capital. Frank C. S. (33), foi preso acusado de lesão corporal e ameaça contra a esposa de 29 anos.

Segundo informações da polícia, o suspeito chegou embriagado em casa e passou a questionar a mulher sobre uma publicação feita na rede social Facebook. Em meio a acalorada discussão, Frank desferiu violentos socos no rosto da esposa, a puxou pelos cabelos e jogou ao chão. A vítima teve sangramento pelo nariz e ainda foi ameaçada com um canivete, caso denunciasse o crime.

A mulher conseguiu acionar uma guarnição da Polícia Militar e o suspeito foi preso nas proximidades da residência. Frank foi encaminhado para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.