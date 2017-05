Publicidade



Na manhã de hoje o Portal Espigão e a Mega FM estiveram no gabinete do Prefeito Municipal de Espigão do Oeste, para tratar da exoneração da ex-secretária de saúde Juscilaine Bordinhão.

Segundo Nilton, pesou muito a falta de um bom relacionamento com a maioria da equipe da Saúde. Disse ainda que de momento vai analisar os nomes que poderão assumir a pasta em um futuro próximo.





Por enquanto o Sargento Eduardo fica como secretário interino e assume as funções do cargo temporariamente.

Acompanhe a entrevista: