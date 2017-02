O deputado federal e coordenador da Bancada, Nilton Capixaba (PTB/RO), participou de reunião com secretário de estado da saúde (SESAU), Williames Pimentel, e equipe do complexo de saúde (HRC e HEURO) para anunciar novos recursos para saúde pública. A reunião aconteceu na última sexta,17/02, no setor administrativo do HRC.

Na oportunidade, o secretário Pimentel comunicou aos presentes que dentro de 30 dias o serviço de ressonância magnética começará a funcionar graças ao empenho do deputado federal Nilton Capixaba. ” A emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 3,6 (três milhões e seiscentos mil reais) foi licitada e o aparelho de ressonância magnética será instalado dentro de 30 dias. O aparelho de tomografia (em funcionamento), com a contrapartida do Estado, já está atendendo a demanda da região central de Rondônia” disse.

De acordo com o Governador Confúcio Moura (PMDB), o empenho e a dedicação do deputado Nilton Capixaba foram essenciais para que tudo isso se tornasse realidade no complexo de saúde. “Capixaba é um grande deputado. Já destinou quase 20 milhões de reais de suas emendas para fomentar a saúde no meu Governo no complexo de saúde de Cacoal e no Barretinho em Porto Velho dentre outros” disse.

Capixaba, por meio de suas emendas individuais, destinou recursos para aquisição de equipamentos como máquinas de hemodiálise, endoscopia, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, dentre outros, colaborando para a implantação da Residência Médica no HRC e na implantação das 10 UTI’s Neonatal, essencial para bebês que necessitam de cuidados específicos.

O Hospital Regional de Cacoal, em pleno funcionamento, conta com 174 Leitos, 06 Centros Cirúrgicos, 28 leitos de UTI adulto e pediátrico, e mais 10 UTI’s neonatal, recursos garantidos para aquisição dos novos leitos e aproximadamente 1.400 servidores extremamente qualificados para atender a população.

Pimentel reconheceu a parceria de Capixaba com o Governo do Estado. “O deputado Nilton Capixaba é parceiro deste governo e a prova maior são sua dedicação e suas emendas voltadas para fomentar a saúde pública de Rondônia” frisou o secretário.

Saiba mais

A ressonância magnética é um poderoso exame diagnóstico realizado em um aparelho de última geração. Imagens do corpo humano são produzidas em ótima resolução para análise de complicações. Através das imagens geradas pelo aparelho o médico consegue analisar perfeitamente o corpo por inteiro.

As imagens são de alta qualidade e produzidas nos ângulos que forem precisos. O paciente é examinado precisamente sem que haja necessidade de intervenção cirúrgica ou algo mais invasivo. É perfeito para o diagnóstico de escleroses, derrames, tumores, tendinites e infecções como no cérebro ou na medula.

A Tomografia Computadorizada possui uma enorme importância para diagnosticar possíveis acidentes vasculares do sistema nervoso central, podendo estabelecer condutas corretas para o tratamento.

Além do mais, este exame ajuda no diagnóstico de doenças na coluna, tórax, abdômen, cérebro entre outras regiões que não podem ser visualizadas através de um exame de consultório.

Confira o face do deputado e a entrevista do secretário Pimentel: https://www.facebook.com/deputadoniltoncapixaba/