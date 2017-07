Nilton Capixaba entrega R$ 1,2 milhão de emenda para Espigão do Oeste

Na oportunidade o deputado realizou a entrega oficial do asfalto nas Ruas São Gabriel e Martinho Lutero em Espigão do Oeste.

O Deputado Federal Nilton Capixaba esteve em Espigão do Oeste na última quinta-feira (06), realizando a entrega de uma emenda de R$ 1,2 milhão para o município. O recurso será investido na melhoria da infraestrutura da principal avenida da cidade, a Avenida Sete de Setembro.

Segundo o prefeito Nilton Caetano, com o recurso entregue pelo deputado será possível fazer o alargamento da avenida, que será muito importante para melhorar o trânsito no centro da cidade.

“Eu já vi, um caminhão bater em uma moto e derrubar mais três ou quatro motos, ou seja, é um local muito apertado, não foi devidamente planejamento, com certeza esse será um dos grandes projetos da nossa administração.” disse o prefeito Nilton Caetano.

Nilton Capixaba falou ainda de outros recursos que serão entregues para Espigão do Oeste, ainda este ano, como é o caso de um veículo modelo Van e tratores para as associações comerciais.

O vereador Aluízio Lara (PTB-RO), agradeceu o empenho do deputado em trazer recursos para Espigão do Oeste, e aproveitou para entregar novos pedidos da sociedade para o parlamentar. Capixaba se comprometeu em dar prioridade aos pedidos, com o orçamento do próximo ano.

A obra do asfalto, foi feita na administração do ex-prefeito Célio Renato, e custou pouco mais de R$ 500 mil. Recurso que foi disponibilizado pelo deputado através de emenda parlamentar.