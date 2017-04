Publicidade



O coordenador da bancada federal de Rondônia, deputado federal Nilton Capixaba ( PTB-RO) esteve em Espigão do Oeste no dia de ontem e, na parte da manhã participou de uma reunião na casa do ex-vereador Décio Lagares.

O encontro organizado por Décio Lagares, contou com a presença do prefeito Nilton Caetano, os vereadores Devair da Silva, Genésio Matheus, Aluízio Lara e a vereadora Lirvani Storch, Loremar Kalke (Louro) vice-prefeito de Cujubim e o presidente da Câmara de São Felipe Cícero Leite (Espeto). Estavam presentes também, colaboradores do GAPCS representados pela coordenadora da entidade a senhora Loici Giacomolli que fez uso da palavra. (00:11 – ver vídeo)

O prefeito Nilton Caetano agradeceu o convite e ressaltou que o momento é de pensar o melhor para Espigão do Oeste. Tendo certeza que todo esse movimento político será benéfico para o município. Caetano disse ainda que o município se encontra aberto a todos que queiram somar com o progresso da cidade. (01:11 – ver vídeo)

Recursos

Nilton capixaba anunciou que apesar do corte no orçamento de 30% feito pelo governo federal, a emenda de R$ 1,2 milhão para a obra na Avenida Sete de Setembro estar confirmada e não será necessária fazer nenhuma adequação no projeto que vem sendo feito.

Ainda falando dos recursos, Nilton Capixaba lembrou que em poucos dias estará entregando um trator para a Associação do Rio Claro, que foi um pedido do ex-vereador Serverino Schulz.