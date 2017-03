Publicidade





Na manhã deste sábado 18/03/2017 surgiu pelas redes sociais a veiculação de conteúdo sobre um servidor público lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde do município de Espigão do Oeste-RO em que o mesmo estaria trabalhando mesmo estando afastado por problemas de saúde no último ano e que o mesmo permanece de atestado médico exercendo suas atividades de rotina.

Em nota, a Secretaria de Saúde informa que o servidor foi submetido ao tratamento médico em questão e recuperou-se de seus problemas, sendo liberado assim a voltar exercer suas atividades trabalhistas. De acordo com a secretaria, o servidor em questão recebe diária de campo, direito esse que é assegurado para o servidor por exercer função que faz o transporte de equipe médica para o interior do município conforme Lei nº 1635/2012.

A Secretária de Saúde, Zilda Jucilaine Bordinhão, se coloca a inteira disposição da população e da imprensa para quaisquer esclarecimentos.