NOTA DE ESCLARECIMENTO: Décio Barbosa Lagares

Venho através desta nota, falar com a população de Espigão do Oeste na intenção de esclarecer trechos da entrevista do nosso prefeito Nilton Caetano, que em sua fala cita que tem sofrido perseguição política por parte de seus adversários da eleição passada.

Tomei conhecimento da situação através da imprensa assim como a maioria dos cidadãos de Espigão, o tempo que tenho, procuro usar trabalhando em minha propriedade e ajudando como posso e sempre que possível alguns munícipes que me procuram, não tenho tempo e disposição para picuinhas políticas. Respeito a vontade democrática das urnas.

Assim diante da acusação feita pelo prefeito, me vejo obrigado em vir a público esclarecer que após o pleito eleitoral, jamais me prestei ao trabalho de questionar o que foi decido nas urnas, tão pouco tentar atrapalhar de qualquer forma que seja a atual administração.

Publicidade

Sempre coloquei Espigão do Oeste acima dos meus interesses pessoais e não seria diferente agora. Desejo ao prefeito e a sua equipe de trabalho, todo sucesso necessário para que possam elevar cada vez mais o nome de Espigão do Oeste de forma positiva.

Por último, recomendo ao prefeito porém, que quando falar em adversários, que cite o nome, pois este que vós fala, deixou de ser seu adversário no dia 02 de outubro de 2016, uma vez que volto a dizer, entendo e respeito a decisão do povo de Espigão do Oeste.