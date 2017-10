Nova sede da Ciretran de Cacoal é inaugurada com quase 2,5 mil metros de área construída

O novo prédio da Circunscrição Regional de Trânsito foi inaugurado nesta sexta-feira (20), em Cacoal, e contou com a presença do governador Confúcio Moura e diversas autoridades do estado. A construção da obra foi dividida em duas etapas.

A 1ª etapa da obra é voltada ao setor de habilitação, além dos serviços de atendimento ao público. “O objetivo é atender o cidadão com qualidade, oferecendo uma estrutura e um atendimento digno. O primeiro passo pra isso é oferecer uma boa estrutura física, garantindo que os nossos servidores tenham todas as condições de executar o melhor trabalho possível”, enalteceu o diretor geral do Detran/RO, João Albuquerque.

O novo espaço, inaugurado nesta sexta-feira, conta com sala de registro de habilitação, sala da chefia, sala para comissão examinadora de direção veicular, sala de comissão interior e penalidades, almoxarifado, educação de trânsito e fiscalização. O andar superior do prédio é destinado ao atendimento aos despachantes e Centros de Formação de Condutores (CFC), e conta ainda com sala de reuniões, sala de testes teóricos, auditórios e sala extra. Todos os dois andares do prédio contam com banheiros, copa, sala de limpeza e sala de informática. Já a 2ª etapa da obra é totalmente voltada ao setor de registro de veículos.

“Ano que vem a nossa gestão à frente do estado chega ao fim, mas eu vou trabalhar até o último dia com o mesmo fôlego que tenho desde o primeiro dia de mandato. Administrar um estado, no momento de crise que o país vive, não é tarefa fácil, mas mesmo assim não falta a presença do Governo de Rondônia em nenhum município do estado. A entrega deste novo prédio para atender ao Detran, aqui em Cacoal, é um grande exemplo da atenção que damos aos municípios”, destacou o governador Confúcio Moura.

A nova sede da Ciretran de Cacoal é uma das maiores do estado, e toda a obra foi feita levando em consideração os critérios de acessibilidade, como rampas, elevadores, banheiros adaptados e outros detalhes, como o braile na identificação das salas e nas rampas de acesso. Com a nova sede, a Ciretran de Cacoal passará de uma área de 1.503 metros quadrados para mais de 3 mil metros quadrados. Deste total, quase 2,5 mil metros são de área construída.

“Sou servidora do Detran há quase 10 anos e é visível a diferença que esta nova estrutura tem gerado. Desde os servidores que tem se sentido mais motivados a trabalhar, tendo condições muito melhores agora com esta nova estrutura, como os cidadãos que chegam aqui e se sentem mais acolhidos, mais a vontade em um espaço amplo como este, com ar condicionado, banheiros em excelente condições, enfim, muito mais estruturado”, garantiu a servidora Patrícia Klein.

A nova estrutura facilitará o atendimento ao público, trazendo mais comodidade tanto àqueles que buscam os serviços como aos servidores da Ciretran. Para se ter uma ideia da demanda, apenas de 1º de janeiro a 31 de julho de 2017, a Ciretran de Cacoal emitiu 5.430 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH). Uma média de 300 a 400 pessoas procuram a Ciretran diariamente. A Ciretran permanece na mesma quadra, mas o acesso, além da Rua Ji-Paraná, agora também pode ser feito pela Rua Padre Adolfo.

Em sua fala, a prefeita Glaucione Rodrigues agradeceu todo o apoio do governador de Rondônia. “A nossa cidade sempre foi acolhida pelo governador e nós precisamos agradecer. Desde que eu assumi a prefeitura, o governador Confúcio nunca deixou de me estender a mão e ajudar Cacoal. Se hoje o nosso município está recebendo melhorias, é graças ao governador Confúcio”, ressaltou a prefeita de Cacoal.