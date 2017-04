Publicidade



Em área própria e em localização privilegiada no centro da cidade, o governador Confúcio Moura inaugurou nessa segunda-feira (17) a sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Pimenta Bueno, que faz parte da política de modernização e aparelhamento dos órgãos públicos estaduais, que prevê mais agilidade, segurança, conforto e comodidade aos usuários. A frota do município é de 24 mil veículos emplacados.

O prédio da nova Ciretran ocupa um terreno superior a mil metros quadrados e teve investimentos de R$ 2,2 milhões. “Este é o Detran novo, moderno, que melhora as condições de trabalho dos servidores e fornece mais conforto e agilidade dos serviços aos usuários”, disse o diretor-geral do órgão, José Albuquerque Cavalcante.

“Agora ficou ótimo. Amplo o espaço, agilidade na prestação dos serviços”, disse o usuário Clécio Fernando Demarchi, que foi ao órgão renovar a carteira de habilitação A/E. Ele elogiou a transparência do sistema todo informatizado porque “evita fraude”.

A política de modernização do governo estadual na área de trânsito preconiza o investimento em tecnologias com o objetivo de dar maior agilidade aos serviços. “A emissão da carteira de habilitação é realizada no mesmo dia na capital. No interior, a espera que era de 30 dias foi reduzida para três dias, com o novo modelo de gestão incentivado pelo governador Confúcio Moura”, observou Albuquerque.

Para a servidora Sônia Santos, do setor de captura de imagem, o novo ambiente está muito confortável. “Isso favorece o atendimento, promovendo melhoria cada vez mais”, disse a funcionária que há 12 anos atua no órgão de trânsito.

“Este moderno prédio entregue à sociedade pimentense está bonito e funcional. Mas o que precisamos mais nos órgãos de trânsito é a atuação no salvamento de vidas. Devemos nos esforçar mais nos mecanismos preventivos e protetores, evitando acidentes”, disse o governador Confúcio Moura, cobrando mais eventos organizados pelo Detran, como as blitzes da Lei Seca e outras campanhas educativas por um trânsito melhor.