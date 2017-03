Publicidade



A Câmara Municipal do município de Candeias do Jamari, cidade distante 22 quilômetros da capital, deverá empossar na manhã desta terça -feira, 21, o vice-prefeito eleito, Luís Ikenohuchi do Partido Democrata -(DEM) Ele assume o cargo de chefe do executivo municipal daquela localidade, após o assassinato do prefeito Chico Pernambuco (PSB), executado a tiros no último sábado, 18, por elementos que pilotavam uma motocicleta. A morte de Pernambuco foi defronte sua residência. Ele estava numa caminhonete preta e desembarcava em sua casa, quando foi alvejado e morto A solenidade será realizada na Câmara de Vereadores, coincidentemente, mesmo local onde foi realizado o velório do prefeito. A sessão será presidida pelo presidente da Casa de leis de Candeias, vereador Edcarlos Santos. Ele abrirá a solenidade declarando extinto o mandado do prefeito morto. O novo chefe do Executivo de Candeias do Jamari nasceu em Porto Velho, é casado e pai de três filhos. Luís é empresário e concorreu pela primeira vez em Candeias do Jamari. Inicialmente, sua preensão seria o cargo de vereador, mas foi convencido por Chico Pernambuco a sair como vice de sua chapa e aceitou. Fonte: Rondonoticias