Núcleo de Operações Aéreas treina nova turma para apoiar operações aéreas, aquáticas e terrestres em Rondônia

Futuros integrantes do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) treinaram natação na manhã desta quarta-feira (26), na piscina olímpica do Parque Aquático Vinícius Danin, nos fundos da Escola Municipal Engenheiro Francisco Erse, no bairro Cuniã, em Porto Velho.

Ao todo, 60 homens se inscreveram para trabalhar nesse núcleo da Secretaria Estadual de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec). Havia 20 vagas disponíveis, mas somente 17 candidatos se habilitaram.

Até dezembro esse contingente formado por policiais civis, militares e bombeiros participa do 1º Curso de Operações Aéreas, no hangar ao lado do Aeroporto Jorge Teixeira. Os aprovados também treinarão em rios e piscinas.

O NOA apoia ações de segurança pública de órgãos federais e estaduais dentro do Estado de Rondônia. As aulas foram abertas segunda-feira no auditório do Conselho Regional de Medicina.

O diretor do NOA, tenente-coronel Carlos Lopes, descreveu as matérias do curso: operações aerotransportadas e em ambiente de selva; resgate aquático; operação de resgate em altura; atendimento pré-hospitalar; meteorologia; e conhecimentos técnicos de voo.

O núcleo inteira oito anos de atividade em dezembro próximo, mas a aviação de segurança pública começou em 1997, com a Polícia Militar. Lopes lembrou que ela foi interrompida após a perde total de um helicóptero num acidente.

Em abril deste ano, o núcleo fez a revisão da parte técnica das aeronaves AS350B2 (Esquilo) e Schweizer 300. E seus integrantes se capacitaram com instruções de embarque e desembarque da aeronave, rapel e McGuire com tripulantes.

Brevemente, suas instalações serão transferidas do hangar do aeroporto para a Unidade Integrada de Segurança Pública da Zona Leste.