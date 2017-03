O número de acidentes de trânsito registrados na BR-364, no trecho localizado na região central do estado, diminuiu mais de 50% neste carnaval em comparação a 2016. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal de Ji-Paraná (RO), a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. Conforme o balanço divulgado pela PRF nesta quarta-feira (1), neste ano, foram cinco ocorrências com quatro pessoas feridas, porém nenhuma morte. Já no ano passado, ocorreram 11 acidentes com dez vítimas.

A Operação de Carnaval da PRF iniciou na última sexta-feira (24) com uma blitz educativa, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) e Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em Ji-Paraná.

De sábado (25) a terça-feira (28), os policiais realizaram mais de 1,3 mil testes de embriaguez. Destes, 18 motoristas foram autuados e nove foram presos por dirigirem sob efeito de álcool.

De acordo com o chefe de policiamento e fiscalização, Jesuíno Alves Dantas, mesmo que as pessoas que não apresentem sinais de embriaguez, são abordadas e realizam o teste do bafômetro.

Durante a operação, a PRF também recuperou um veículo roubado, recolheu 15 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e 42 Certificados de Registro de Veículos (CRV) para que fossem regularizados.

Conforme o balanço divulgado, o número de acidentes na rodovia caiu mais da metade em relação ao mesmo período do ano passado e nenhuma pessoa morreu. “Não conseguimos reduzir 100% o número de acidentes, mas mais de 50% do que aconteceu ano passado”, afirma Jesuíno Alves Dantas.