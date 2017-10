Obras do Complexo Beira Rio, no município de Cacoal, têm 80% de execução

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), trabalha na obra do espaço que será um dos principais atrativos turísticos do município de Cacoal, o Complexo Beira Rio, que já está com 80% da obra executada.

“O Complexo é construído em uma área de aproximadamente 35.000 m² com espaços destinados para as atividades de reunião de grande público com eventos diversos como show’s musicais, teatro, entre outras”, destaca o diretor do DER, Ezequiel Neiva.

A estrutura que está sendo construída conta com dez restaurantes para fomentar um polo gastronômico na região; brinquedoteca para o atendimento do público infantil; palco para shows com capacidade para cerca de 20 mil pessoas; um anfiteatro com 500 lugares; estacionamento para 250 carros e pista de caminhada próxima da orla com área de contemplação e espaço para passeio.

“O projeto do Complexo Beira Rio de Cacoal está sendo construído para ser uma das principais atrações de lazer e turismo da cidade”, destaca o diretor do DER, Ezequiel Neiva.

Atualmente o DER trabalha na pavimentação da parte inferior da beira rio, na pavimentação da pista de caminhada e na abertura de uma via de acesso ao complexo. A obra é executada com recursos do Governo do Estado de Rondônia e de emenda parlamentar do deputado federal Nilton Capixaba.