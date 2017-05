Publicidade



01 crime contra criança e adolescente

04 furto

01 DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL

01 localizacao

01 ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA

02 ameaça

01 ABANDONO / FUGA DO LAR

01 recaptura de preso

01 AVERIGUAÇÃO DE SUSPEITO

02 ENTREGAR VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA

01 EMBRIAGUÊZ NA DIREÇÃO

-1 lesao corporal

01 DIREÇÃO PERIGOSa

01 RECUPERAÇÃO DE OBJETO FURTADO

01 tentativa de estupro

A ocorrência de tentativa de estupro na sexta feira, a guarnição compareceu a Rua Valter Garcia no Bairro Jorge Teixeira, e foram informados por vizinhos que, o autor do fato chegou ao portão da casa da vítima e pediu um copo d’água, após ser atendido tentou forçar a entrada, momento que a vítima começou a gritar por socorro, e de pronto alguns transeuntes foram até o local e expulsaram o autor do fato que saiu correndo dali.





A vítima foi levada por seu vizinho, até o local de trabalho de sua mãe onde foi deixada. Ato continuo em diligência pelo bairro na tentativa de localizar o autor foi recebido a informação de que um homem era agredido por populares em frente ao posto de saúde daquele bairro.

Chegando ao local foi constatado que o agente estava com hematomas e inchaço na face e sangrava muito. este relatou que foi agredido por algumas pessoas com socos e chutes. O agente foi apresentado na UNISP.