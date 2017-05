Publicidade



Finalmente as Finalistas! Em um processo seletivo muito rigoroso, a Diretoria da Associação Rural de Cacoal, juntamente com o coreografo e produtor Rodolfo Gonçalves, chegaram às 8 finalistas do concurso Rainha da Expoac 2017.





Foram 48 candidatas inscritas e, numa primeira etapa, 16 foram selecionadas e chegaram à semifinal do concurso. Estas 16 belas guerreiras passaram por uma semana de ensaios exaustivos para que, finalmente, fossem escolhidas as finalistas.

As 8 candidatas selecionadas darão continuidade aos ensaios e ainda passarão por uma maratona de compromissos, incluindo sessões de fotos e vídeos, visitas aos veículos de comunicação da cidade, pit-stops e muito mais. “Elas terão que provar que são muito mais do que apenas belas garotas, pois apensar de ser um concurso de beleza, não é somente a beleza plástica que é avaliada. Vários outros critérios são observados para que a diretoria possa selecionar as candidatas durante essas primeiras etapas”, explicou o Presidente da ARCA, Jonas Goes.

As finalistas do Rainha da Expoac 2016 são:

O BAILE

O Baile de escolha da Rainha da Expoac 2017 acontecerá no dia 22 de julho, no Parque de Exposições de Cacoal. Neste ano, além do desfile das candidatas finalistas, que é sempre um espetáculo à parte, a noite contará com a animação da Banda Novo Tempo. A atração já é conhecida do público cacoalense por animar eventos como o Baile do Havaí e o Réveillon na Selva.