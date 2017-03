Publicidade



Pelo menos 150 policiais participam, nesta terça-feira (28), da operação “All In”, a fim de combater traficantes de drogas. A quadrilha, que obteve R$ 7,5 bilhões em bens, agia no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais.

Segundo o G1, incluído no valor bilionário estão incluídos um aeródromo, seis aeronaves e dinheiro. Estão sendo cumprudos 18 mandados de prisão cautelar, 25 mandados de busca e apreensão, além de sete mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor, em 14 cidades dos seis estados.

A Polícia Federal afirmou que a quadrilha entrava com as drogas no Brasil com aeronaves e, a partir de Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com a Bolívia, distribuía para a região Sudeste do país por via terrestre.

Prisão

Em flagrante, foram presos três suspeitos, que portavam 800 quilos de cocaína durante as investigações que resultaram na operação. As prisões foram feitas quando os traficantes transportavam o entorpecente.

Roubos

Também foram bloqueados dinheiro de 68 contas correntes, sequestrados mais cinco imóveis e apreendidos 35 veículos adquiridos por meio de práticas criminosas.

Fonte: Rondonoticias