Pagamento da segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do governo de Rondônia será dia 8 de dezembro

Os servidores aposentados e os pensionistas do Estado receberão o décimo terceiro salário no dia 8 de dezembro. A folha, que soma mais de 16 milhões e 600 mil reais, vai contemplar 8,6 mil beneficiários do Iperon. Na antecipação do abono natalino, em junho deste ano, o Instituto pagou R$ 18 milhões 500 mil reais aos inativos e pensionistas.

O censo cadastral continua em andamento e, neste mês, devem atualizar os dados os nascidos no mês de dezembro. Os beneficiários nascidos em novembro e que ainda não se recadastraram precisam regularizar os dados o mais rápido possível, a fim de evitar o bloqueio dos proventos em dezembro.

O recadastramento pode ser feito online no seguinte endereço www.rondonia.ro.gov.br/iperon no link Censo Previdenciário. Para ter acesso ao formulário, o beneficiário deve informar o CPF e a data de nascimento. Após a finalização da regularização, o beneficiário deverá procurar o Cartório mais próximo, levando o formulário Declaração de Vida e Residência, disponível no próprio site e solicitar o reconhecimento da assinatura por autenticidade, ou seja, o interessado deverá comparecer pessoalmente ao cartório. Em seguida, a Declaração deverá ser encaminhada ao Iperon na Av. Sete de Setembro, 2557, bairro Nossa Senhora das Graças – CEP 76804-141. O recadastramento presencial pode ser feito em uma das unidades do Iperon em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena ou Guajará Mirim, no horário das 07h30 às 13h30.