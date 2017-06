Publicidade

A economia rondoniense vai receber, a partir do próximo dia 27, um reforço de R$ 375 milhões, com o pagamento da folha de salário do mês de junho e da primeira parcela do 13º salário do governo do estado, que promete alavancar o comércio e fazer a alegria dos servidores públicos que têm planos variados para usar esse dinheiro.

De acordo com o secretário de Finanças, Wagner Garcia, o pagamento da folha de junho está previsto para terça-feira (27), com um desembolso de R$ 250 milhões, que serão reforçados em mais R$ 125 milhões na sexta-feira (30) com a antecipação da primeira parcela do 13º salário, montante que, segundo ele, vai movimentar a economia estadual, estimulando o comércio e os negócios. Os aposentados e pensionistas recebem o benefício de junho nesta quinta-feira (22) e a primeira parcela do 13º salário junto com os servidores da ativa.

Ao destacar a determinação do governador Confúcio Moura em relação aos compromissos do estado para com os servidores e fornecedores, o secretário lembrou o ambiente de crise que o País vive, e citou a situação de alguns estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros que sequer pagaram totalmente o salário de dezembro de 2016 de seus servidores por dificuldades de caixa que os obrigaram a parcelar.

Garcia classificou que a antecipação da primeira parcela do 13º salário só está sendo possível pela estratégia do governo estadual de enfrentamento da crise. Segundo ele, o estado tem feito os maiores esforços para manter os investimentos ao mesmo tempo em que estimula o setor produtivo rural e urbano com medidas de incentivo para a geração de emprego e renda, tão fundamentais neste momento para a sociedade e para a economia estadual. “Isso é mérito do governo”, reforçou.