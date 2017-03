Publicidade





Um princípio de incêndio foi provocado por uma panela de pressão que foi esquecida no fogo na última quinta-feira (16), em uma casa de Rolim de Moura (RO), a 520 quilômetros de Porto Velho. O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos e precisou arrombar a porta da frente para conter o fogo no interior da residência. Ninguém se feriu.

Conforme os Bombeiros, uma equipe de plantão foi enviada para combater um principio de incêndio no bairro Jatobá.

Quando a equipe chegou ao local, foi informada por vizinhos que o morador da casa tinha saído para trabalhar e havia esquecido uma panela de pressão no fogo, e devido a grande quantidade de fumaça saindo do interior da casa, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Como não havia ninguém na casa, os bombeiros quebraram o vidro da janela e arrombaram a porta para entrar no interior da residência e contiveram o fogo que estava começando a se espalhar pela cozinha. Após conter as chamas, a panela de pressão que estava bastante danificada foi arremessada no quintal, para evitar que as chamas reascendessem. Ninguém ficou ferido.

Fonte: G1